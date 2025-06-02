Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, зауваживши, що після цього білоруський диктатор прийшов до Владіміра Путіна з проханням перенести навчання. Кремлю, до речі, такий сценарій теж вигідний.

Дивіться також Кордон з Білоруссю в Житомирській області наразі повністю забетонований, – ОВА

Лукашенко отримав чіткі сигнали і приповз до Путіна

За словами заступника керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, ще раніше спільні військові навчання становили загрозу не лише для України, а й для Литви, Латвії та Польщі. Щодо нашої країни, навіть президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія "готує щось" в Білорусі.

Зараз перенесення основних етапів навчань "Захід-2025" углиб країни, на думку Латушка, має кілька причин:

Відсутність матеріальних та людських ресурсів – Росія не може вислати в Білорусь велику частину своїх військ;

Тиск на Лукашенка з боку Заходу – ймовірно, що мовиться саме про Францію та Німеччину, які могли пригрозити санкціями;

Проблеми торгівлі Китаю зі США – Пекіну не вигідно, щоб Білорусь створила проблеми на кордоні з Європою, бо тоді він не зможе вести торгівлю з країнами ЄС.

Лукашенко отримав ці сигнали. Я впевнений, що він приповз на колінах до Путіна і почав його благати, щоб вони це не робили,

– наголосив він.

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі зауважив, що тут відбувається певна гра – Росія не хоче зупинити війну в Україні, але в Білорусі показує, мовляв, відводить свої війська від Європи. Тобто "тут за мир, там – за війну".

До речі, водночас голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак висловив думку про те, що саме Путіну натякнули перенести навчання в Білорусі. Ймовірно, це могли зробити американці.