Военные учения в Беларуси: в ГПСУ оценили возможную угрозу наступления

Владимир Зеленский предупредил о рисках летних учений российских войск в Беларуси. Сейчас ситуация на границе контролируемая и без изменений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире "Суспільне. Студия".

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Есть ли угроза наступления из Беларуси

По словам Андрея Демченко, рядом с границей Украины нет уже сформированной ударной группировки на территории Беларуси и нет действий по подготовке к ее формированию.

Однако в ГПСУ признают, что летние учения в Беларуси действительно могут нести угрозу для Украины, ввиду возможного привлечения российских подразделений.

Если российские подразделения будут находиться на территории Беларуси, то риск возможного или вторжения, или дестабилизации, или других действий, которые могут влиять на нашу безопасность, растет,

– указывает он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия этим летом "готовит что-то" в Беларуси, используя как повод военные учения.

"Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", – сказал Зеленский.