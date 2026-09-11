Выиграть конфликт с монстрами мы не сможем, – Лукашенко проверяет свою армию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко проверяет боеготовность белорусской армии. Диктатор уверяет, что не будет нападать на соседние государства.

Однако Минск готовится к войне. Об этом Лукашенко рассказал проправительственным медиа.

Что говорят в Беларуси?

Глава Беларуси пытался успокоить тех, кто обеспокоен возможной агрессией со стороны Минска. Он заверил, что его страна никогда не нанесет удар первой.

Мы прагматики. Мы понимаем, что, если мы на кого-то, допустим, из наших соседей, нападем, это будет равносильно смерти. Выиграть конфликт с монстрами, расположенными по периметру, мы не сможем. Зачем тогда начинать войну,

– отметил диктатор.

Он подчеркнул, что белорусское руководство обязано обеспечить безопасность населения и защитить каждый миллиметр своей земли. Диктатор подтвердил планы продолжить проверки армии.

Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации,

– заявил Лукашенко.

Он отметил, что в настоящее время проходят проверки в артиллерийской бригаде. До этого проводились инспекции в танковых и мотострелковых подразделениях.

Белорусский диктатор подчеркнул, что во время таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. Он заявил, что Минск готовится к войне, чтобы ее не было.

Во время беседы с военными Лукашенко поинтересовался у министра обороны Виктора Хренина готовностью системы управления войсками к развертыванию в случае боевых действий. Глава оборонного ведомства Беларуси заявил о полной готовности к такому сценарию.

Что говорят в ЦПД?

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал заявления Лукашенко.

Что касается действий Беларуси, нужно помнить, что проверки армии там объявляются не впервые, и любые подобные действия в большей степени направлены на создание напряжения для ЕС. Наши военные постоянно отслеживают ситуацию,

– заявил Коваленко.

Он отметил, что белорусское общество не поддерживает никакую риторику, касающуюся войны. Чиновник добавил, что в Минске прекрасно понимают последствия, несмотря на все попытки Путина втянуть Беларусь в войну.

Отметим, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко рассказал, что украинские разведчики следят за попытками Кремля вовлечь Беларусь в прямое участие в войне против Украины. Он отметил, что на данный момент признаков подготовки белорусских сил к началу боевых действий нет, а уровень военной угрозы с этого направления остается низким.

Также ГУР фиксирует присутствие в Беларуси подразделений 101-й ракетной бригады Вооруженных сил России. На вооружении этой бригады находится российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".