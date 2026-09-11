Проте Мінськ готується до війни. Про це Лукашенко розповів провладним медіа.

Що кажуть у Білорусі?

Очільник Білорусі намагався заспокоїти тих, хто стурбований можливою агресією з боку Мінська. Він запевнив, що його країна ніколи першою не здійснюватиме напад.

Ми прагматики. Ми розуміємо, що якщо ми на когось, припустимо, з наших сусідів, здійснимо напад, це буде рівнозначно смерті. Виграти конфлікт із "монстрами", розташованими по периметру, ми не зможемо. Навіщо тоді починати війну,

– зазначив диктатор.

Він підкреслив, що білоруське керівництво зобов'язане забезпечити безпеку населення та захистити кожен міліметр своєї землі. Диктатор підтвердив плани продовжити перевірки армії.

Я вже говорив по-народному: армію треба струсити, настав час. Усю армію. Усіх перевіримо. Аж до мобілізації,

– заявив Лукашенко.

Він зазначив, що наразі йдуть перевірки в артилерійській бригаді. До цього проходили інспекції у танкових та мотострілецьких підрозділах.

Білоруський диктатор наголосив, що під час таких перевірок використовують досвід сучасних військових конфліктів. Він заявив, що Мінськ готується до війни, щоб її не було.

Під час спілкування з військовими Лукашенко поцікавився у міністра оборони Віктора Хреніна готовністю системи управління військами до розгортання у випадку бойових дій. Очільник оборонного відомства Білорусі заявив про повну готовність до такого сценарію.

Що кажуть у ЦПД?

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко прокоментував заяви Лукашенка.

Щодо дій Білорусі – треба пам'ятати, що перевірки армії там оголошуються не вперше, і будь-які подібні тілорухи більше направлені на створення напруги для ЄС. Наші військові постійно відстежують ситуацію,

– заявив Коваленко.

Він зазначив, що білоруське суспільство не підтримує будь-яку риторику щодо війни. Посадовець додав, що у Мінську чудово розуміють наслідки, попри всі намагання Путіна втягнути Білорусь у війну.

Зазначимо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко розповів, що українські розвідники стежать за спробами Кремля залучити Білорусь до прямої участі у війні проти України. Він зазначив, що наразі ознак підготовки білоруських сил до вступу у бойові дії немає, а рівень воєнної загрози з цього напрямку залишається низьким.

Також ГУР фіксує присутність у Білорусі підрозділів 101-ї ракетної бригади збройних сил Росії. На озброєнні цієї бригади перебуває російський ракетний комплекс середньої дальності "Орешник".