По всей Польше прозвучат сирены воздушной тревоги: власти обратились к гражданам

В Польше до конца месяца будут проходить военные учения. Кроме того, в стране будут тестировать системы оповещения.

С 20 по 31 июля на территории Ополя, Завадзького и Туравы будут проходить учения польских вооруженных сил. Об этом сообщила администрация Опольского воеводства, пишет RFM 24.

Что известно об объявлении общепольской тревоги?

Местные власти предупредили жителей и туристов, что в это время в лесах можно будет увидеть военнослужащих, а также военную технику. Фотографировать их нельзя.

Также администрация подчеркнула, что учения носят исключительно тренировочный характер и не представляют угрозы для населения. Поводов для беспокойства нет.

Кроме того, во вторник по всей Польше будут звучать сирены. В этот день запланированы общепольские учения по оповещению об угрозе воздушного удара под названием ALARM 2026.

Во время учений по всей стране будут включаться сирены и другие элементы системы оповещения населения.

Жители могут услышать сигналы тревоги, однако они будут носить исключительно учебный характер.

Когда могут прозвучать сирены:

вторник, 21 июля 2026 года, с 07:00 до 19:00;

среда, 22 июля 2026 года, с 07:00 до 19:00.

К слову, министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый правовой режим – "состояние полной государственной готовности к войне". Он должен позволить стране быстро подготовиться к возможной военной угрозе еще до официального введения военного положения.

В настоящее время польские власти не могут в полной мере задействовать все оборонные механизмы без введения военного положения. Новый режим должен устранить эту проблему.

Параллельно Минобороны Польши готовит еще один законопроект, который должен ускорить строительство стратегической инфраструктуры. Речь идет о дорогах, железных дорогах, портах, аэропортах, топливных базах, трубопроводах и логистических центрах, необходимых для быстрого перемещения войск и техники.

Напомним, в начале июля стало известно, что США предупредили о возможной угрозе со стороны России. По данным американской разведки, Москва готовит провокации против Польши. Это могут быть столкновения на границе или удары по критической инфраструктуре. Цель Кремля – проверить решимость Альянса защищать своих союзников.