Наши воины десантники установили уникальную елку на Покровском направлении на въезде в Донецкую область, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Россия "ломает зубы" о нашу оборону, – Костенко о ситуации возле Курахово

Железная елка десантников, которые обороняют Донецкую область

Новогоднюю красавицу собрали из арматуры и металла, украсив гильзами и патриотическими лентами. Также на ней повесили шеврон воздушно-десантной бригады.

Это настоящий символ несокрушимости Донетчины, мужества, веры в Победу и новогодние чудеса,

– отметили в Генштабе.

Несокрушимая елка военных: видео 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада

К слову, главную елку страны в Киеве на Софийской площади зажгли 6 декабря. Искусственная елка высотой 15 метров украшена гирляндой длиной 2 километра.