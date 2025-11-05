Военные вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске

Штурмовики послу "Скала" вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске. Во время операции был ранен один военный.

Две штурмовые бригады получили задание зачистить здание городского совета от врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео "Скалы".

Как украинские бойцы возвращали украинский флаг на здание горсовета Покровска?

Командир 1 ШБ 425 ОШП рассказал, что к операции были привлечены 210 и первый штурмовые батальоны. Операцию планировали поэтапно, прокладывая маршруты движения и логистики.

Две штурмовые бригады должны были зачистить здание от врага и вернуть на место украинский флаг. Несмотря на поражение машины группам удалось зайти в город.

Во время операции один военный получил ранения, но отказался от эвакуации.

Дошли, подняли флаг, зачистили здание... Здание находится под нашим контролем,

– подчеркнул командир 1 ШБ 425 ОШП.