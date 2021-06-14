Военные ВСУ хотели продать оружие из своей части

14 июня 2021 , 12:14
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Источник:

СБУ

Трое военных в Донецкой области пытались украсть неучтенное оружие из части. Военные ВСУ хотели вывезти ее из своего подразделения и продать.

Правоохранители провели обыск в одном из воинских подразделений. Всего у трех фигурантов дела обнаружили 6 автоматов, 4 пулемета и 6 гранатометов.

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Оружие Военные ВСУ хотели продать

Трое военнослужащих хотели продать оружие, которые смогли "вынести". Речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах, которые они планировали вывезти с места дислокации подразделения.

Что похитили военные:

  • 4 автоматических станковых гранатомета;
  • 2 ручных противотанковых гранатометх;
  • 1 пулемет Калашникова модернизированный;
  • 3 пулемета Калашникова танковых;
  • 1 автомат Калашникова АК 74;
  • 1 автомат Калашникова АК 47;
  • 4 автомата Калашникова с металлическим складным прикладом;
  • 10 подствольных гранатометов;
  • 1 пистолет Макарова;
  • 2 ствола к ПКТ;
  • 1 ствол к ПК.


Оружие, которое военные хотели продать / Фото СБУ

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Обратите внимание! Сейчас следователи не возбудили дело по статье Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием. Если это произойдет, фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.
Автор: Вероніка Климська