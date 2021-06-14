Военные ВСУ хотели продать оружие из своей части

Трое военных в Донецкой области пытались украсть неучтенное оружие из части. Военные ВСУ хотели вывезти ее из своего подразделения и продать.
Правоохранители провели обыск в одном из воинских подразделений. Всего у трех фигурантов дела обнаружили 6 автоматов, 4 пулемета и 6 гранатометов.
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Оружие Военные ВСУ хотели продать
Трое военнослужащих хотели продать оружие, которые смогли "вынести". Речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах, которые они планировали вывезти с места дислокации подразделения.
Что похитили военные:
- 4 автоматических станковых гранатомета;
- 2 ручных противотанковых гранатометх;
- 1 пулемет Калашникова модернизированный;
- 3 пулемета Калашникова танковых;
- 1 автомат Калашникова АК 74;
- 1 автомат Калашникова АК 47;
- 4 автомата Калашникова с металлическим складным прикладом;
- 10 подствольных гранатометов;
- 1 пистолет Макарова;
- 2 ствола к ПКТ;
- 1 ствол к ПК.
Оружие, которое военные хотели продать / Фото СБУ
Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.Обратите внимание! Сейчас следователи не возбудили дело по статье Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием. Если это произойдет, фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.