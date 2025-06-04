Военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет смогут учиться без отрыва от службы

Верховная Рада 4 июня в первом чтении поддержала законопроект о праве на образование для военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет. Он будет касаться не только мужчин, служащих по контракту, но и тех лиц, которых мобилизовали.

За соответствующий правительственный законопроект №13235 проголосовали 253 народных депутата. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

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Как военнослужащие смогут совмещать службу с обучением

Согласно законопроекту, военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет смогут учиться в вузах и колледжах без отрыва от службы. На период ее прохождения они получат гарантии сохранения места обучения и стипендии.

Отметим, что таким военным гарантируют право на обучение в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования. А также предоставление отпуска для сдачи экзаменов.

Этим законопроектом предлагается внести изменения в Законы Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О высшем образовании", "Об образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании".

Как объясняли ранее в Минобороны, разрешение на обучение без отрыва от службы будет предоставляться командиром соединения или высшим командованием на основании рапорта военнослужащих и оформляться приказом по воинской части.

Напомним, что украинцы, которые заключили контракт на военную службу в возрасте от 18 до 25 лет в период с 24 февраля 2022 года и принимали непосредственное участие в боевых действиях в течение не менее шести месяцев, имеют право на единовременное денежное вознаграждение в размере одного миллиона гривен.

Стоит заметить, что после завершения контракта военнослужащие могут бесплатно учиться в учебных заведениях в пределах государственных квот и имеют другие льготы.

К слову, по данным нардепа Гончаренко, сегодня Верховная Рада также приняла в первом чтении проект закона о прохождении военной службы по контракту лицами, достигших предельного возраста пребывания на военной службе. Таким образом граждане в возрасте 60+ также смогут служить.