Военные захватили главаря боевиков, руководившего обстрелом украинских позиций

30 декабря 2021 , 13:01
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Источник:

СБУ

Главаря боевиков задержали при попытке пересечь линии разграничения. Оккупант командовал обстрелами по украинским позициям в Луганской области.

Пресс-служба СБУ сообщила, что боевик потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Оккупант был одет в военную форму российского образца.

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В ходе досудебного расследования установили, что задержанный является командиром вражеского мотострелкового подразделения,
– говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что под руководством задержанного боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных. Следствие установило, что по данным следствия в феврале 2020 года злоумышленник получил российское гражданство.

Главарю боевиков уже сообщили о подозрении.

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Автор: Мар'яна Бекало