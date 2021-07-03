"Армия с вами": военные записали мощное видео в поддержку сборной на Евро

Украинские военные записали мощное видео в поддержку сборной Украины на матче с Англией. Бойцы вышли с оружием и знаменами на фоне военных автомобилей.

Как бойцы поддерживают сборную

Военные запустили целый флешмоб в поддержку наших футболистов. К нему присоединились пограничники, моряки, бойцы 95-й десантно-штурмовой бригады и другие.

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Пусть наши ворота будут всегда под замком, как границы нашей независимой Украины,

– сказал один из военных.

Военные запустили флешмоб в поддержку сборной на Евро: смотрите видео

Бойцы отметили, что этот "бой" наша сборная обязательно выиграет, потому что в ее жилах течет казацкая кровь. Они добавили, что на поле наших футболистов будет не 11: "На поле с вами будет 40 миллионов".

Военные пожелали сборной победы и отметили, что они в нее верят. На видео показали кадры с работы наших защитников – охрана границы, тушение пожаров и морские операции.

Смотрите видео военных: