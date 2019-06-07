Заявление Зеленского о наемниках России: появилась резкая реакция военных

Украинских бойцов возмутили слова президента Владимира Зеленского о том, что обстрелы на фронте свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

Из-за таких заявлений Зеленского ветераны войны на Донбассе собираются в понедельник, 7 июня, под Администрацию Президента. Хотят, чтобы объяснил лично, кто по его мнению воюет на Донбассе.

Как отрегулировали украинские политики на слова Зеленского – читайте на сайте 24

Пресс-офицер полка "Азов" под прозвищем "Никополь" в комментарии 24 каналу сказал, что боевики не могли выйти из-под контроля России, потому что их кормит страна-агрессор. Они получают оттуда боекомплекты и технику.

Поэтому это полная чушь. Мы видим цену этим переговорам с Россией, потому что страна-агрессор любые договоренности использует для того, чтобы улучшить свое положение, и делает это за счет жизней украинских бойцов,

– подчеркнул пресс-офицер.

Он добавил, что если бы они вышли из-под контроля, то были бы ликвидированы самими же российскими спецназовцами.

Возмутился словам гаранта и бывший комбат батальона "Миротворец", а ныне нардеп Андрей Тетерук.

Неосторожные слова о том, что Россия должна восстановить контроль, свидетельствуют о том, что Россия там ни при чем. Там якобы действуют террористические организации или непонятные наемники. Таким образом он выводит Россию от ответственности за состояние вещей, которые происходят на временно оккупированных территориях. Такие вещи – недопустимы,

– заявил Тетерук в комментарии 24 каналу.

Что сказал Владимир Зеленский об обострении на Донбассе?Президент заявил, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых Украина понесла потери, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.



"Вопиющее нарушение минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – сказал Зеленский.