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      Заява Зеленського щодо найманців Росії: з'явилась різка реакція військових

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      Українських бійців обурили слова президента Володимира Зеленського про те, що обстріли на фронті свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

      Через такі заяви Зеленського ветерани війни на Донбасі збираються в понеділок, 7 червня, під його Адміністрацію Президента. Хочуть, аби поянив особисто, хто на його думку воює на Донбасі.

      Читайте також: Як відрегували українські політики на слова Зеленського – читайте на сайті 24

      Прес-офіцер полку "Азов" під прізвиськом "Нікополь" у коментарі 24 каналу сказав, що бойовики не могли вийти з-під контролю Росії, бо їх годує країна-агресор. Вони отримують звідти боєкомплекти та техніку.

      Тому це повна нісенітниця. Ми бачимо ціну цим перемовинам з Росією, бо країна-агресор будь-які домовленості використовує для того, щоб покращити своє становище, і робить це коштом життів українських бійців,
      – наголосив прес-офіцер.

      Він додав, якщо б вони вийшли з-під контролю, то були б ліквідовані самими ж російськими спецпризначенцями.

      Обурився словами гаранта й колишній комбат батальйону "Миротворець", а нині нардеп Андрій Тетерук.

      Необережні слова про те, що Росія має відновити контроль свідчать про те, що Росія там ні до чого. Там нібито діють терористичні організації або незрозумілі найманці. У такий спосіб він виводить Росію від відповідальності за стан речей, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях. Такі речі – неприпустимі,
      – заявив Тетерук у коментарі 24 каналу.

      Що сказав Володимир Зеленський про загострення на Донбасі? Президент заявив, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів у ніч проти 7 червня, внаслідок яких Україна зазнала втрат, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

      "Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", – сказав Зеленський.

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Володимир Зеленський "Азов" Збройні сили України Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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