Заява Зеленського щодо найманців Росії: з'явилась різка реакція військових
Українських бійців обурили слова президента Володимира Зеленського про те, що обстріли на фронті свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
Через такі заяви Зеленського ветерани війни на Донбасі збираються в понеділок, 7 червня, під його Адміністрацію Президента. Хочуть, аби поянив особисто, хто на його думку воює на Донбасі.
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Прес-офіцер полку "Азов" під прізвиськом "Нікополь" у коментарі 24 каналу сказав, що бойовики не могли вийти з-під контролю Росії, бо їх годує країна-агресор. Вони отримують звідти боєкомплекти та техніку.
Тому це повна нісенітниця. Ми бачимо ціну цим перемовинам з Росією, бо країна-агресор будь-які домовленості використовує для того, щоб покращити своє становище, і робить це коштом життів українських бійців,
– наголосив прес-офіцер.
Він додав, якщо б вони вийшли з-під контролю, то були б ліквідовані самими ж російськими спецпризначенцями.
Обурився словами гаранта й колишній комбат батальйону "Миротворець", а нині нардеп Андрій Тетерук.
Необережні слова про те, що Росія має відновити контроль свідчать про те, що Росія там ні до чого. Там нібито діють терористичні організації або незрозумілі найманці. У такий спосіб він виводить Росію від відповідальності за стан речей, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях. Такі речі – неприпустимі,
– заявив Тетерук у коментарі 24 каналу.
Що сказав Володимир Зеленський про загострення на Донбасі? Президент заявив, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів у ніч проти 7 червня, внаслідок яких Україна зазнала втрат, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
"Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", – сказав Зеленський.
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