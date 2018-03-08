Военные устроили стрельбу вблизи Славянска: в штабе сообщили детали

В пресс-центре штаба АТО сообщили о стрельбе возле Славянска Донецкой области, к которой причастны военнослужащие ВСУ.

Сообщение об этом появилось вечером 8 марта на Facebook-странице штаба.

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Хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны,

— говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 8 марта вблизи Славянска Донецкой области, за менее чем 100 километров от фронта.

В штабе отмечают, что по факту стрельбы полиция и сотрудники Военной службы правопорядка ВСУ проводят служебное расследование.

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"Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности", — заверили в пресс-центре штаба АТО.

За минувшие сутки в результате провокаций пророссийских боевиков был ранен один украинский военный на Донбассе.