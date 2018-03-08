10:57
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Військові влаштували стрілянину поблизу Слов'янська: у штабі повідомили деталі

2622 Читать новость на русском
Військові ЗСУ влаштували стрілянину у Слов'янську
Військові ЗСУ влаштували стрілянину у Слов'янську / Фото із відкритих джерел

У прес-центрі штабу АТО повідомили про стрілянину поблизу Слов’янська Донецької області, до якої причетні військовослужбовці ЗСУ.

Повідомлення про це з’явилось ввечері 8 березня на Facebook-сторінці штабу.

Читайте також: Це – дуже гаряча війна, а не заморожений конфлікт, – Волкер про Донбас

Хуліганські дії двох військовослужбовців Збройних Сил України призвели до застосування ними вогнепальної зброї. Військовослужбовці затримані,
– йдеться у повідомленні.

Інцидент трапився вдень 8 березня поблизу Слов’янська Донецької області, за менш ніж 100 кілометрів від фронту.

У штабі зазначають, що за фактом стрілянини поліція та співробітники Військової служби правопорядку ЗСУ проводять службове розслідування.

Читайте також: Війська РФ розміщено для раптової війни проти України, – американські дослідники

"Цей ганебний вчинок має негативний вплив на формування іміджу сил АТО, по завершенню проведення службового розслідування винні особи будуть притягнуті до відповідальності", – запевнили у прес-центрі штабу АТО.

За минулу добу внаслідок провокацій проросійських бойовиків був поранений один український військовий на Донбасі.

Теги: Новини України Кримінальні новини Війна на Донбасі Збройні Сили України АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук