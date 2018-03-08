Військові влаштували стрілянину поблизу Слов'янська: у штабі повідомили деталі
У прес-центрі штабу АТО повідомили про стрілянину поблизу Слов’янська Донецької області, до якої причетні військовослужбовці ЗСУ.
Повідомлення про це з’явилось ввечері 8 березня на Facebook-сторінці штабу.
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Хуліганські дії двох військовослужбовців Збройних Сил України призвели до застосування ними вогнепальної зброї. Військовослужбовці затримані,
– йдеться у повідомленні.
Інцидент трапився вдень 8 березня поблизу Слов’янська Донецької області, за менш ніж 100 кілометрів від фронту.
У штабі зазначають, що за фактом стрілянини поліція та співробітники Військової служби правопорядку ЗСУ проводять службове розслідування.
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"Цей ганебний вчинок має негативний вплив на формування іміджу сил АТО, по завершенню проведення службового розслідування винні особи будуть притягнуті до відповідальності", – запевнили у прес-центрі штабу АТО.
За минулу добу внаслідок провокацій проросійських бойовиків був поранений один український військовий на Донбасі.