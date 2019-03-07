Военные ВСУ уничтожили еще одну огневую точку оккупантов: мощное видео

Украинские военные метким ударом ликвидировали огневую точку русских оккупационных войск, в результате чего последние понесли потери.

Позиция оккупантов была расположена в районе Ясиноватской развязки в Донецкой области, отметил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Читайте также: Украинские воины на Донбассе уничтожили нескольких боевиков и их военную технику

"Бетонные укрепления не спасут оккупантов или очередной "страйк" от воинов ОС", – говорится в подписи к видео.

Как видно на видео, военные ВСУ мощным ударом уничтожили пулеметную точку оккупантов, расположенную вблизи моста. В результате удара погиб пророссийский боевик.

Бетонні укріплення не врятують окупантів або черговий "Страйк" від воїнів ОС. В результаті влучного пострілу в районі Ясинуватської розв'язки було знищено кулеметну точку противника. За даними розвідки один окупант приєднався до #200_бригади один зализує рани. https://m.youtube.com/watch?v=NOTWY3NS-DU&app=m&persist_app=1 Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! Ютуб-канал вдячність за підписку https://m.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg Опубліковано Anatoliy Shtefan Середа, 6 березня 2019 р.

Украинские защитники могут похвастаться значительными достижениями на Донбассе, ведь часто ликвидируют вражеские позиции и технику. Ранее им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.