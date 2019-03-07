Военные ВСУ уничтожили еще одну огневую точку оккупантов: мощное видео
Украинские военные метким ударом ликвидировали огневую точку русских оккупационных войск, в результате чего последние понесли потери.
Позиция оккупантов была расположена в районе Ясиноватской развязки в Донецкой области, отметил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
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"Бетонные укрепления не спасут оккупантов или очередной "страйк" от воинов ОС", – говорится в подписи к видео.
Как видно на видео, военные ВСУ мощным ударом уничтожили пулеметную точку оккупантов, расположенную вблизи моста. В результате удара погиб пророссийский боевик.
Украинские защитники могут похвастаться значительными достижениями на Донбассе, ведь часто ликвидируют вражеские позиции и технику. Ранее им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.