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      Військові ЗСУ знищили ще одну вогневу точку окупантів: потужне відео

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      Українські бійці знищили ще одну вогневу точку бойовиків
      Українські бійці знищили ще одну вогневу точку бойовиків / Скрін з відео

      Українські військові влучним ударом ліквідували вогневу точку російських окупаційних військ, внаслідок чого останні зазнали втрат.

      Позиція окупантів була розташована у районі Ясинуватської розв'язки у Донецькій області, зазначив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

      Читайте також: Українські воїни на Донбасі знищили кількох бойовиків і їхню військову техніку

      "Бетонні укріплення не врятують окупантів або черговий "страйк" від воїнів ОС", – йдеться у підписі до відео.

      Як видно на відео, військові ЗСУ потужним ударом знищили кулеметну точку окупантів, розташовану поблизу моста. Внаслідок удару загинув проросійський бойовик.

      Бетонні укріплення не врятують окупантів або черговий "Страйк" від воїнів ОС. В результаті влучного пострілу в районі Ясинуватської розв'язки було знищено кулеметну точку противника. За даними розвідки один окупант приєднався до #200_бригади один зализує рани. https://m.youtube.com/watch?v=NOTWY3NS-DU&app=m&persist_app=1 Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! Ютуб-канал вдячність за підписку https://m.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg

      Опубліковано Anatoliy Shtefan Середа, 6 березня 2019 р.

       

      Українські захисники можуть похвалитися значними досягненнями на Донбасі, адже часто ліквідовують ворожі позиції та техніку. Раніше їм вдалося знищити бойову машину піхоти проросійських бойовиків на Світлодарській дузі. Згодом, бійці ЗСУ завдали потужного удару та ліквідували укріплену позицію окупантів з якої вони часто обстрілювали сили ОС з кулеметів.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Зброя Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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