Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что это очень огромная манипуляция. Было смешано правду, политический популизм, реальные вызовы и неосведомленность политиков и общества в структурированности армии.

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Кого из Воздушных сил переводят в пехоту

Иван Тимочко объяснил, что Воздушные силы, как и все Вооруженные Силы Украины, являются масштабируемыми и структурированными. Туда относятся смежные должности военнослужащих, которые есть и в пехотных бригадах.

Если мы говорим о стрелковых батальонах, которые есть в Воздушных силах, то их функционал и задачи такие же, как и в Сухопутных войсках или в пехотных структурах,

– сказал он.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск, из Воздушных сил переводят не специалистов, а людей на штатных должностях.

Если в пехотной бригаде такой должности нет, то человека туда, конечно, не могут перевести,

– подчеркнул Тимочко.

Он подчеркнул, что, например, стрелков, водителей, специалистов по расчетам для противодействия шахедам или работе с зенитными установками также не хватает на передовой. Те военные, которые имеют такую специальность и относятся к Воздушным силам могут привлекать на фронте.

Важно! Генштаб ВСУ опроверг информацию о переводе дефицитных инженерно-авиационных специалистов Воздушных сил в пехоту, отметив, что такие действия не планировались и не планируются. Отдельные категории военных после подготовки могут усиливать другие подразделения, но специалистов высокотехнологичных специальностей перемещать запрещено.

В армии возникают проблемы

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск заметил, что в Вооруженных Силах Украины есть проблема, ведь армия считается закрытой структурой, которая никогда не вмешивается в кадровые ротации в Верховной Раде.

Но, к сожалению, политики вмешиваются в армию и создают такие проблемы (дискуссии о переводе военных из Воздушных сил в пехоту – 24 Канал),

– высказался Иван Тимочко.

Он отметил, что политики должны спрашивать военных, что им нужно для улучшения эффективности на поле боя, а не манипулировать и пытаться влиять на кадровые вопросы и перемещения личного состава.

"Это очень серьезно влияет на боеспособность, мотивированность и дает врагу дополнительную информацию о Силах обороны", – добавил Тимочко.