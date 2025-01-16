Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зазначивши, що це дуже величезна маніпуляція. Було змішано правду, політичний популізм, реальні виклики та необізнаність політиків та суспільства у структурованості армії.

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Кого із Повітряних сил переводять у піхоту

Іван Тимочко пояснив, що Повітряні сили, як і всі Збройні Сили України, є масштабованими та структурованими. Туди належать суміжні посади військовослужбовців, які є й у піхотних бригадах.

Якщо ми говоримо про стрілецькі батальйони, які є в Повітряних силах, то їхні функціонал та завдання такі ж, як і у Сухопутних військах чи в піхотних структурах,

– сказав він.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ, із Повітряних сил переводять не фахівців, а людей на штатних посадах.

Якщо в піхотній бригаді такої посади немає, то людину туди, звичайно, не можуть перевести,

– наголосив Тимочко.

Він підкреслив, що, наприклад, стрільців, водіїв, спеціалістів по розрахунках для протидії шахедам чи роботі із зенітними установками також бракує на передовій. Ті військові, які мають такий фах та належать до Повітряних сил можуть залучати на фронті.

Важливо! Генштаб ЗСУ спростував інформацію про переведення дефіцитних інженерно-авіаційних спеціалістів Повітряних сил у піхоту, наголосивши, що такі дії не планувалися і не плануються. Окремі категорії військових після підготовки можуть посилювати інші підрозділи, але фахівців високотехнологічних спеціальностей переміщати заборонено.

У армії виникають проблеми

Голова Ради резервістів Сухопутних військ зауважив, що у Збройних Силах України є проблема, адже армія вважається закритою структурою, яка ніколи не втручається до кадрових ротацій у Верховній Раді.

Але, на жаль, політики втручаються в армію і створюють такі проблеми (дискусії про переведення військових із Повітряних сил у піхоту – 24 Канал),

– висловився Іван Тимочко.

Він зазначив, що політики мали б питати військових, що їм потрібно для покращення ефективності на полі бою, а не маніпулювати та намагатись впливати на кадрові питання і переміщення особового складу.

"Це дуже серйозно впливає на боєздатність, вмотивованість та дає ворогу додаткову інформацію про Сили оборони", – додав Тимочко.