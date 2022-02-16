Военных США перекидывают на учения из Германии поближе к Украине
Источник:Reuters
Американских военных решили перебросить из Германии в Словакию. Первая часть контингента 15 февраля вошла на территорию Чехии и направляется на учения Saber Strike 2022.
Что известно о военных учениях в Словакии
Тренировки Saber Strike 2022 запланированы и проходят 1 раз в 2 года. Они продлятся в течение первых двух недель марта.
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В учениях примут участие:
- около 2 000 американских военных,
- 1 300 словацких бойцов,
- около 600 единиц техники.
После окончания учений американские военные вернутся на немецкие базы.
Как сообщает Минобороны Чехии, около 1 500 военных и 700 единиц техники будут перемещаться по стране 7 колоннами преимущественно ночью. Это необходимо для того, чтобы не усложнять движение на дорогах.
Учения не связаны с ситуацией в Украине
Издание отметило, что эти тренировки проходят систематически, поэтому с российской агрессией против Украины не связаны. В Saber Strike принимают участие страны Балтии, Германия, Словакия, Польша, США и Чехия.
Словацкая часть учений будет проходить возле города Зволен. Он расположен на расстоянии более 300 км от границы с Украиной.
Что известно об американских войсках в Европе
- На фоне стягивания российских войск под Украину США решили усилить восточный фланг НАТО.
- Для этого они отправили в страны Восточной Европы свои войска.
- Американские бойцы прибыли в Польшу, Румынию и Германию.
- Кстати, военные высадились всего в 70 километрах от Украины – в польском городе Жешув.
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