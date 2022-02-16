Военных США перекидывают на учения из Германии поближе к Украине

Американских военных решили перебросить из Германии в Словакию. Первая часть контингента 15 февраля вошла на территорию Чехии и направляется на учения Saber Strike 2022.

Что известно о военных учениях в Словакии

Тренировки Saber Strike 2022 запланированы и проходят 1 раз в 2 года. Они продлятся в течение первых двух недель марта.

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В учениях примут участие:

около 2 000 американских военных,

1 300 словацких бойцов,

около 600 единиц техники.

После окончания учений американские военные вернутся на немецкие базы.

Как сообщает Минобороны Чехии, около 1 500 военных и 700 единиц техники будут перемещаться по стране 7 колоннами преимущественно ночью. Это необходимо для того, чтобы не усложнять движение на дорогах.

Учения не связаны с ситуацией в Украине

Издание отметило, что эти тренировки проходят систематически, поэтому с российской агрессией против Украины не связаны. В Saber Strike принимают участие страны Балтии, Германия, Словакия, Польша, США и Чехия.

Словацкая часть учений будет проходить возле города Зволен. Он расположен на расстоянии более 300 км от границы с Украиной.

Что известно об американских войсках в Европе

На фоне стягивания российских войск под Украину США решили усилить восточный фланг НАТО.

Для этого они отправили в страны Восточной Европы свои войска.

Американские бойцы прибыли в Польшу, Румынию и Германию.

Кстати, военные высадились всего в 70 километрах от Украины – в польском городе Жешув.

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