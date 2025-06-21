Случайно вызвал российского солдата: курьезное стечение обстоятельств едва не убило украинского бойца

Военный 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Александр вызивал по рации наблюдательный пост "Плотва". Однако неожиданно встретился с российским солдатом.

Тот появился из засады и назвался "Плотвой". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 14 отдельную механизированную бригаду имени князя Романа Великого.

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Как Александру удалось спастись

Александр рассказывает, что это забавное совпадение едва не стоило ему жизни. По его словам, в одном из боевых выходов он опередил своих побратимов во время зачистки российских позиций.

Останавливаюсь – тишина, вокруг разбросаны враги. Вызываю своих по рации – никто не отвечает. Начинаю кричать: "Плотва! Плотва!" – так назывался наш пост,

– говорит боец.

Внезапно на это откликнулся военный в российской форме, который вынырнул из окопа рядом и сказал, что он "Плотва". Вероятно, тогда россиянин мог подумать, что вызывают именно его. Однако когда оккупант увидел украинского военного, то бросил в него гранату.

Александр открыл огонь по российскому солдату. Он вспоминает, что после взрыва почувствовал, как немеет голова и темнеет в глазах. Тогда воину казалось, что это конец. Однако впоследствии ему стало легче.

Осколок вражеской гранаты попал в голову, но попал в шлем, который когда-то Александру подарил швагер. Именно он и спас жизнь украинскому бойцу.

Заметим, что в бригаде также рассказали о жизни украинца до начала полномасштабного вторжения. Там говорят, что мужчина жил в городе Вараш, что на Ровенщине, и работал на атомной электростанции.

После начала полномасштабной войны Александр присоединился в ряды ВСУ. Сначала он служил связистом. Однако впоследствии стал военным в штурмовом подразделении. Сейчас Александр не жалеет о собственном выборе, хотя за все время службы с ним случались разные истории.

Отметим, что Россия продолжает терять своих солдат в войне с Украиной. Силы обороны мужественно уничтожают врага. Только за минувшие сутки удалось ликвидировать 1 060 оккупантов.