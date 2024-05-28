Об этом 24 Каналу рассказал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде, заметив, что на Западе имеют ошибочные подходы к повышению эскалации. Уничтожение Крымского моста не заставит Россию пойти на кардинальные шаги на фронте.
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Мощный удар по РЛС
Как отметил Рустамзаде, недавно украинский дрон сумел ударить по загоризонтной радиолокационной станции обнаружения воздушных целей "Воронеж-М". Это – действительно серьезная цель, по которой стоило бить.
Не говорите, что Крымский мост – это символ для Путина. Вот повредили станции предупреждения о ракетном нападении. Это – ядерная триада. И кто-то дернулся? Кто-то об этом там вспомнил?
– сказал военный аналитик.
Очевидно, что такие радиолокационные станции значительно важнее, чем тот же Крымский мост. Хотя он также является важным для оккупантов. Но без радиолокационной станции Россия может значительно хуже сканировать воздушное пространство, что в конечном итоге может привести к пропущенным ракетам.
Удар по РЛС в России: кратко
- 27 мая украинский дрон атаковал загоризонтную радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Воронеж-М". Она расположена вблизи Орска, что аж в 1800 километрах от границы с Украиной. Это – новый рекорд. Ранее нашим защитникам не удавалось поражать цели на таком расстоянии с помощью дронов.
- Потом в сети опубликовали спутниковые снимки с места расположения радиолокационной станции. На фотографиях видны темные пятна, которых раньше там не было. К сожалению, имеющиеся снимки пока не позволяют детально оценить, насколько серьезными являются поражения этой станции.
- Известно, что такие РЛС выполняют задачи по раннему предупреждению о запуске баллистических ракет. Такие системы помогают России видеть, что происходит на расстоянии около 6 тысяч километров. Они входят в ядерную триаду. В целом оккупанты имеют 10 таких станций.