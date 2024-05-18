Кабмин утвердил новую форму военного билета: как он будет выглядеть

Кабинет министров утвердил новую форму военно-учетного документа. В то же время военно-учетные документы, оформленные до 16 мая, будут считаться действительными на всей территории Украины до выдачи документа нового образца.

Так, текст постановления обнародовали на сайте Кабмина.

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Что указано в постановлении

Указано, что постановлением № 559 от 16 мая 2024 года, Кабмин утвердил новую форму военно-учетного документа.

Согласно новому порядку военно-учетный документ является документом, определяющим принадлежность его владельца к выполнению воинского долга, который оформляется (создается) и выдается гражданину Украины, который является призывником, военнообязанным или резервистом, в том числе, если он был исключен из воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствии с пунктами 3 и 4 части 6 статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" и не получал такой документ до вступления в силу этого постановления Кабмина от 16 мая №559,

– говорится в тексте.



Кабмин утвердил новую форму военно-учетного документа / Скриншот с сайта правительства

То есть, военно-учетный документ будет выдан даже тем, кто ранее был признан непригодным к военной службе или достиг предельного возраста пребывания в запасе. У таких граждан, которые исключены из воинского учета, военно-учетный документ не изымается и в него вносятся данные об исключении из военного учета.

Также в сообщении правительства добавили, что это постановление вступает в силу в тот же день, что и обновленный закон о мобилизации, а именно с 18 мая. В Кабмине отметили, что военно-учетные документы, оформленные до этого постановления, считаются действительными "до выдачи документа нового образца".

Отмечается, что в обновленном военном билете будут указаны дата рождения, фамилия, имя и отчество, регистрационный номер карточки налогоплательщиков, воинское звание, военно-учетная специальность и результаты ВВК. Также там есть данные об отсрочке от мобилизации.

Номер военно-учетного документа на бланке и дату его выдачи вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в день выдачи.

Согласно постановлению Кабмина, военно-учетный документ в электронной форме формируется средствами:

Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности с использованием его мобильного приложения;

Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;

Портала Дия, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дия (Дия) (в случае технической реализации).

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