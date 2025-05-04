Об этом Богдан Цымбал рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Какое значение имеет звание Героя Украины

Во время церемонии вручения звания Героя Украины и ордена "Золотая Звезда" Богдан Цымбал обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой как можно быстрее вернуть из плена его побратимов.

Как признался военный, его обращение было не спонтанным – он заранее решил озвучить это, как только узнал о награждении.

Богдан Цымбал объяснил, что он вообще не хотел ехать на церемонию – военного это "больше напрягало, чем радовало".

Возможно, я сейчас кого-то обижу... Я командир подразделения, и для меня награда – это просто металл. Да, я Герой Украины, но важно и другое: дайте мне боеприпасы, оружие, чтобы воевать, и верните побратимов из плена. Больше ничего не нужно. Верните наших – и это будет лучшая награда,

– подчеркнул он.

Военный признает: награды нужны, ведь это признание. В то же время Цимбал убежден, что награды должны получать прежде всего те, кто действительно рискует жизнью, в частности воины, медики и полицейские.

К слову, в интервью боец "Азова" также заявил, что сейчас в Украине необходимо говорить о мобилизации всей страны, а не только военнослужащих. Речь идет о переводе страны, в частности предприятий, на военные рельсы.