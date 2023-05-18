В вышиванке на позициях: медик показал сегодняшнюю эвакуацию раненого военного

Веками враг пытался уничтожить нас и нашу идентичность. С начала полномасштабной войны каждый украинский четко решил защищаться и продолжает это делать. Нет сомнений, что россияне терпят поражение, а наши защитники каждый день это доказывают на поле боя.

Да, и сегодня в День вышиванки, под пикселем у многих из них – вышитая рубашка. Она наш генетический код, наша сила и оберег. Не перестаем восхищаться нашими военными!

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Руководитель подразделения Тактическая медицина Север Влад Чумаченко показал фото украинского военного, которого ему сегодня пришлось эвакуировать с поля боя. Он и его собрат были одеты в вышиванку!

Лицо в крови, но под формой вышиванка

Война, окопная жизнь, артиллерия и бесперебойные бои с россиянами не изменили главного – уважения к традициям. Если в мирной жизни надеть вышитую рубашку – это хорошо, то на фронте – не просто красиво, это невероятно сильно.

Дня нас это был "День вышиванки". Мы эвакуировали двоих раненых. Лежащего и сидящего. Перебинтованная голова. Лицо в крови. Плохо контролирует координацию через контузию. Но он был в вышиванке. Курва! В вышиванку на позициях,

– написал медик.

Влад Чумаченко также отметил, что сегодня "люди в вышиванках должны благодарить людей в пикселе и мультиками".



Раненый военный в вышитой рубашке / Фото из фейсбука Влада Чумаченко

"Ибо именно благодаря им моя дочурка сегодня пойдет в школу. В свободной стране. Свободного города. В вышиванке. Слава Украине", - добавил военный медик.

И эти слова значат очень много, они являются важным напоминанием для каждого из нас, что война продолжается, и оберегают нас титаны.