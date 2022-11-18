Военный, исполняющий "Мелодию" Скорика на руинах дома, поразил иностранцев: видео

Украинский военный растрогал исполнением композиции "Мелодия" Николая Скорика. Он сыграл ее на развалинах дома.

Украинский защитник сыграл композицию на свирели. Этот момент запечатлели на видео.

Кстати Украинский военный сыграл на скрипке на передовой: вирусное видео, растроганное сеть

Музыка, которая спасает жизнь,

– говорится в сообщении.

Военный сыграл "Мелодию" на руинах: видео

Реакция иностранцев

Исполнение "Мелодии" тронуло сеть. Иностранцы пишут, что когда приедут помогать отстраивать Украину, охотно будут изучать украинскую музыку. Отмечают, что украинская культура – высокая, она не погибает даже на войне. Россиянам этого никогда не понять.

Спасибо, что делитесь с нами своей силой: да здравствует Украина!

– пишут пользователи сети.

Также надеются на выступление защитника после войны. Кстати, комментарии под корреспонденцией написаны на разных языках. В частности, на английском, французском и даже на тайском.

Кстати, ранее уличный музыкант Моисей Бондаренко, который сейчас служит в ВСУ, тоже сыграл на скрипке прямо на передовой. Он исполнил трогательную композицию Someone you loved шотландского исполнителя Льюиса Капальди.

Также украинские военные покорили сеть треком о Херсоне по мотиву песни Степана Гиги "Цей сон".

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