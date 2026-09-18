Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк. По его словам, враг не добился успехов на участке его бригады. У россиян много раненых и погибших, но они продолжают наступать.

Как действует враг на участке бригады "Рубеж"?

Как подчеркнул военный, каждый раз, когда россиянам не удается добиться успеха в пехотном бою, они начинают применять КАБы. Только за прошлый месяц враг запустил несколько сотен КАБов.

После неудач в лобовых атаках россияне пытаются обойти позиции с флангов. Это несколько увеличило красную и серую зоны, но враг не добивается тех успехов, на которые рассчитывает.

Не жалеют ничего. Ни человеческих ресурсов, ни материальных средств. Довольно комично наблюдать, как они тратят миллиарды долларов с чрезвычайно низкой эффективностью. Наши подразделения ПВО наносят по вражеским крыльям ущерб на космические суммы. Думаю, что целая область РФ могла бы жить очень хорошо на эти деньги,

– отметил Черняк.

Офицер бригады "Рубеж" рассказал о боях на фронте: смотрите видео 24 Канала

Видно, что командиры подгоняют оккупантов двигаться вперед, но без успеха. Их главная цель на данный момент – захватить Донецкую и Луганскую области до конца года.

В расход идет просто все. Если им нужно пожертвовать батальоном новобранцев, то они это сделают. Или пожертвуют ротой спецназовцев, чтобы попытаться зайти с фланга. В России не ценят человеческую жизнь. Это обычная процедура для оккупантов,

– подчеркнул военный.

Добавим: присоединяйтесь к сбору средств для бригады "Рубеж". Военные собирают средства на системы РЭБ для наземных роботизированных комплексов, с помощью которых доставляют ресурсы на передовую.