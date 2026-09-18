Про це 24 Каналу розповів офіцер "Рубежу" Національної гвардії України Володимир Черняк. За його словами, успіхів на ділянці його бригади ворог не має. В росіян багато поранених та загиблих, але вони продовжують лізти.

Як діє ворог на ділянці бригади "Рубіж"?

Як наголосив військовий, кожного разу, як росіянам не вдається досягти успіху в піхотному бою, вони починають застосовувати КАБи. Лише за минулий місяць ворог запустив кілька сотень керованих авіабомб.

Після невдач у лобових атаках росіяни пробують обійти позиції з флангів. Це дещо збільшило червону та сіру зони, але ворог не має тих успіхів, на які розраховує.

Не жаліють нічого. Ні людського ресурсу, ні матеріальних засобів. Доволі комічно спостерігати, як вони спускають мільярди доларів з надзвичайно низькою ефективністю. Наші підрозділи ППО мінусують ворожі крила на космічні суми. Думаю, що ціла область РФ могла б жити дуже добре на ці гроші,

– зазначив Черняк.

Офіцер бригади "Рубіж" розповів про бої на фронті: дивіться відео 24 Каналу

Видно, що командири підганяють окупантів рухатися вперед, але без успіхів. Їхня головна мета станом на зараз – захопити Донецьку та Луганську області до кінця року.

В розхід йде просто все. Якщо їм потрібно покласти батальйон свіжопризваних, то вони це зроблять. Або покладуть роту спецпризначенців, щоб спробувати зайти з флангу. В Росії не цінують людське життя. Це звичайна процедура для окупантів,

– підкреслив військовий.

Додамо, приєднуйтеся на збір для бригади "Рубіж". Військові збирають на системи РЕБ для наземних роботизованих комплексів, за допомогою яких доставляють ресурси на передову.