Выжил после 5 пуль снайпера и планирует вернуться на фронт: история разведчика из Черновцов
Источник:ГУР
Украинские военные каждый день защищают нас и удерживают позиции на фронте. Один из них получил 5 шаровых ранений, но смог выжить и сейчас проходит реабилитацию.
Влад Маховский, 27-летний разведчик с позывным "Француз", до полномасштабного вторжения был предпринимателем - имел собственную пиццерию, а до этого служил во Французском легионе. С начала войны он стал в ряды ВСУ добровольцем.
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Сначала его не приняли на службу
Влад рассказал, что еще в 18 лет решил попытаться вступить во Французский легион, однако сначала его не взяли: он маловато весил.
С ростом 174 сантиметра следовало весить 60 килограммов, а он весил 52. Тогда парень в месяц приехал домой, поел, а потом уехал обратно. Перед собеседованием он выпил 3 литра воды, чтобы весить хотя бы 58 килограммов.
По его словам, далеко не все могли выдержать тамошние испытания.
"Мы стояли при -15 градусах в лосинах и смотрели на флаг Франции. Я каждое утро чуть ли не в слезах был, но потом думал, разве я еще чуть-чуть не продержусь? Где-то так же и здесь на войне", - рассказал воин.
️ С началом великой войны Влад, уже имевший полученный за границей боевой опыт, пошел добровольцем в украинское войско – стал разведчиком в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, командовал разведгруппой.
На фронте стал мишенью снайпера
Во время одной из боевых миссий на Луганском направлении Француз получил ранение попавшего под снайперский обстрел. 5 шаров попали в него: один прошел сквозь внутреннюю часть бедра, второй – раздробил левую ключицу, а еще три вскользь задел тело.
"Осторожно вылез из окопа и мимо сколько мог. Через два часа после наложения турникета, чувствовал страшную боль, но обезболивающего не было. Потом лег на спину, смотрел на небо: думал, что классная была жизнь", - поделился разведчик.
Из-за вражеского снайпера эвакуировать Француза с места ранения не могли. Собрав всю силу и волю, он прополз раненый около километра, пока его не увидели свои.
Далее – больница, где врачи вырезали власть мышц бедра, а также полугодовое восстановление руки: помогли черновицкие реабилитологи.
Военно-врачебная комиссия признала военного ограниченно пригодным и установила ІІІ группу инвалидности, но, несмотря на это, разведчик твердо решил вернуться на службу в свое подразделение. По его словам, служба кадрового военного никогда не представляла для него интересного. По возвращении он планирует заниматься радиоэлектронной или аэроразведкой.
Я не хочу, чтобы то, что произошло в оккупированных областях, происходило в Черновцах. За это я воюю,
– подытожил Влад Маховский.
Воин двое суток шел с пулей в сердце
- Украинский военный с позывным "Туз" из Днепропетровщины два дня шел к собратьям с шаром в сердце. Ранение воин получил во время штурма Роботиного Запорожской области.
- Боец пошел добровольцем в ряды ВСУ около 4 месяцев назад.
- Он получил четыре шаровых ранения, одно из них в шею. Позже оказалось, что пуля с шеи попала в сердце. Но "Туз" преодолел тяжелый путь. Он признался, что смог пережить этот путь с помощью мыслей о дочерях.