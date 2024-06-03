Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, заметив, что самое главное – это именно разрешение наносить удары по территории России.
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Что будет делать Россия
Как отметил Гендельман, сейчас все ожидают того, чтобы Соединенные Штаты наконец позволили наносить удары по России ракетами ATACMS. Но на самом деле важно, что этот процесс в целом уже сдвинулся с места.
Главное, что есть уже решение. Дальше все подтянется. Когда-то были разговоры по Крыму. Сейчас об этом вообще забыли. Далее все зависит от количества, которую украинская авиация сможет запускать. Понятно, что это не "вундерваффе". Но это дополнительные возможности и дополнительный вред противнику,
– сказал Гендельман.
Такие возможности заставят оккупантов пересматривать концепции обороны на военных объектах, которые расположены в некоторых приграничных с Украиной областях. Также такие удары заставят их растягивать системы ПВО. Но стоит понимать, что вряд ли это сможет сразу переломить войну.
Такие удары резко войну не переломят. Но вообще ничего эту войну не сможет переломить, кроме ядерного оружия,
– отметил Гендельман.
Удары по России: кратко
- Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что международные партнеры должны позволить Украине наносить удары по России. В частности речь идет и об ударах по военным базам, откуда запускают ракеты. Это рассматривают как разрешение бить ракетами SCALP по России.
- Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Украина сможет использовать немецкие системы Patriot в районе Харькова и области. Таким образом удастся сбивать российские самолеты еще над территорией России.
- США подтвердили, что Украина сможет наносить удары по России американским оружием. Но нашему государству не позволили бить ракетами ATACMS по стране-агрессоре.