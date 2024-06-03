Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, заметив, что самое главное – это именно разрешение наносить удары по территории России.

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Что будет делать Россия

Как отметил Гендельман, сейчас все ожидают того, чтобы Соединенные Штаты наконец позволили наносить удары по России ракетами ATACMS. Но на самом деле важно, что этот процесс в целом уже сдвинулся с места.

Главное, что есть уже решение. Дальше все подтянется. Когда-то были разговоры по Крыму. Сейчас об этом вообще забыли. Далее все зависит от количества, которую украинская авиация сможет запускать. Понятно, что это не "вундерваффе". Но это дополнительные возможности и дополнительный вред противнику,

– сказал Гендельман.

Такие возможности заставят оккупантов пересматривать концепции обороны на военных объектах, которые расположены в некоторых приграничных с Украиной областях. Также такие удары заставят их растягивать системы ПВО. Но стоит понимать, что вряд ли это сможет сразу переломить войну.

Такие удары резко войну не переломят. Но вообще ничего эту войну не сможет переломить, кроме ядерного оружия,

– отметил Гендельман.

Удары по России: кратко