Военный эксперт назвал самый худший и самый лучший сценарии развития событий на Донбассе

Россия продолжает увеличивать свою агрессию в ряде направлений Украины. Ситуация остается сложной и на Донбассе.

Есть лучший и худший сценарий развития событий на Востоке Украины. О них в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Худший сценарий

По его словам, худший сценарий – это окружение наших войск в большом (Краматорске) и малом (Северодонецк) кольце.

Если оккупантам это удастся, они попытаются наступать на Днепр и Запорожье для того, чтобы выйти на реку Днепр и потом, возможно, вернуться на Север, на Киев.

Это самый плохой сценарий, который можно представить на Донбассе,

– подчеркнул Жданов.

Лучший сценарий

Лучший сценарий – что Вооруженные Силы Украины выстоят и полностью нивелируют наступательный потенциал оккупантов (как это было под Киевом) по всем направлениям.

"Потом нужно будет взять небольшую оперативную паузу для перегруппировки войск и начинать третий этап войны – готовить и проводить контрнаступательную операцию", – объяснил военный эксперт.

Жданов назвал сценарии развития событий на Донбассе: смотрите видео