Є найкращий і найгірший сценарій розвитку подій на Сході України. Про них в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Найгірший сценарій

За його словами, найгірший сценарій – це оточення наших військ у великому (Краматорськ) і малому (Сєвєродонецьк) кільці.

Якщо окупантам це вдасться, то вони спробують наступати на Дніпро і Запоріжжя для того, щоб вийти на річку Дніпро і потім, можливо, повернути на Північ, на Київ.

Це – найгірший сценарій, який можна собі уявити на Донбасі,

– наголосив Жданов.

Найкращий сценарій

Найкращий сценарій – що Збройні Сили України вистоять і повністю нівелюють наступальний потенціал окупантів (як це було під Києвом) на всіх напрямках.

"Потім потрібно буде взяти невеличку оперативну паузу для перегрупування військ і починати третій етап війни – готувати і проводити контрнаступальну операцію", – пояснив військовий експерт.

Жданов назвав сценарії розвитку подій на Донбасі: дивіться відео