В эфире 24 канала генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун напомнил, что в декабре исполняется 100 лет со дня образования СССР.

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По его словам, вообще идея начала так называемой спецоперации – захват Украины, а также, возможно, Молдовы. Тогда 24 декабря в Кремле должно было состояться какое-то торжество в отношении частичного восстановления СССР.

Учитывая, что это не удалось, а наоборот – все рушится, они будут делать хотя бы такие праздники,

– объяснил Виктор Ягун.

По его мнению, эта встреча не принесла ничего неожиданного. Всё осталось на своих местах. Вряд ли Путин смог убедить Лукашенко в непосредственном участии в войне. Возможно, он разрешил использовать и дальше белорусскую землю для атаки с Севера.

"Я с уважением отношусь к нашему Генеральному штабу. Однако, думаю, что они все же завышают эти проблемы. Понимаю, что их не надо сбрасывать, но найти силу, технику и попытаться еще раз повторить наступление на Киев – это будет просто безумие. Хотя сбрасывать "безумие" с их мыслей – нельзя, ведь видели, что они учудили 24 февраля", – отметил Ягун.

Смотрите полное видео с Виктором Ягуном на ютубе 24 канала:

Он добавил, что все остается на том же уровне, где и было. Что касается рассказов о Союзе, то ничего удивительного не произошло и не произойдет. Нам не следует обращать внимание на их разговоры, объединение, борьбу с санкциями. Это те проблемы, которые Украины точно не касаются.

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