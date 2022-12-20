В ефірі 24 каналу генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун нагадав, що у грудні виповнюється 100 років з дня утворення СРСР.

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За його словами, взагалі ідея початку так званої спецоперації – захоплення України, а також, можливо, Молдови. Тоді 24 грудня в Кремлі мала б відбутися якась урочистість щодо часткового відновлення СРСР.

Враховуючи, що це не вдалося, а навпаки – все руйнується, вони будуть робити хоча б такі свята,

– пояснив Віктор Ягун.

На його думку, ця зустріч не принесла нічого несподіваного. Все залишилося на своїх місцях. Навряд чи Путін зміг переконати Лукашенка до безпосередньої участі у війні. Можливо, він дозволив використовувати й надалі білоруську землю для атаки з Півночі.

"Я з повагою ставлюся до нашого Генерального штабу. Проте, думаю, що вони все ж завищують ті проблеми. Розумію, що їх не треба скидати, але знайти силу, техніку й спробувати ще раз повторити наступ на Київ – це буде просто божевілля. Хоча й скидати "божевілля" з їх думок – не можна, адже бачили, що вони вчудили 24 лютого", – зазначив Ягун.

Дивіться повне відео з Віктором Ягуном на ютубі 24 каналу:

Він додав, що все залишається на тому ж рівні, де й було. Щодо розповідей про Союз, то нічого надзвичайного не сталося й не станеться. Нам треба не звертати увагу на їх розмови, обʼєднання, боротьбу із санкціями. Це ті проблеми, які України точно не стосуються.

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