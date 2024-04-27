Украина может полностью уничтожить незаконное сооружение. Повалить мост поможет комбинированный удар. Подробнее с 24 Каналом поделился военный эксперт Олег Жданов.

Интересно Для уничтожения вражеских целей в Крыму: что известно о ракетах ATACMS, которые США передали Украине

Как уничтожить Крымский мост

Военный эксперт подчеркнул, что Крымский мост – чрезвычайно сложное инженерное сооружение. Поэтому необходимо проводить комплексную операцию, чтобы его разрушить.

Нужно как минимум 20 ракет, а то и больше – около 30 – 40 единиц. Поскольку надо повалить сразу два моста – автомобильный и железнодорожный.

Также должна быть атака с моря. Главным фактором разрушения Крымского моста является повреждение опор. Они не позволят России восстановить пролеты моста. Обвалить их – это наименьшее, что мы можем сделать на сегодня,

– сказал Олег Жданов.

Для этого можно использовать модернизированные морские дроны Sea Baby, которые способны работать почти в автономном режиме и нести тонну взрывчатки на расстояние до 1000 километров. Если 2 БПЛА достигнут опоры, они ее разрушат. И тогда вопрос Крымского моста будет снят с повестки дня.

Что известно о Крымском мосте