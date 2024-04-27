Україна може повністю знищити незаконну споруду. Повалити міст допоможе комбінований удар. Детальніше з 24 Каналом поділився військовий експерт Олег Жданов.

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Як знищити Кримський міст

Військовий експерт підкреслив, що Кримський міст – надзвичайно складна інженерна споруда. Відтак необхідно проводити комплексну операцію, щоб його зруйнувати.

Потрібно як мінімум 20 ракет, а той і більше – близько 30 – 40 одиниць. Оскільки треба повалити одразу два мости – автомобільний та залізничний.

Також повинна бути атака з моря. Головним чинником руйнування Кримського мосту є пошкодження опор. Вони не дадуть змоги Росії відновити прольоти мосту. Обвалити їх – це найменше, що ми можемо зробити на сьогодні,

– сказав Олег Жданов.

Для цього можна використати модернізовані морські дрони Sea Baby, які здатні працювати майже в автономному режимі та нести тонну вибухівки на відстань до 1000 кілометрів. Якщо 2 БпЛА досягнуть опори, вони її зруйнують. І тоді питання Кримського мосту буде зняте з порядку денного.

Що відомо про Кримський міст