Военный эвакуировал 7-летнего мальчика из Бахмута и стал его крестным отцом

Украинский военнослужащий Петр "Стоун" Волощенко эвакуировал из Бахмута 7-летнего мальчика Стаса. Затем он стал для ребенка крестным отцом.

Военный рассказал, для эвакуации семьи с детьми пришлось совершить сверхсложную операцию. Теперь семья находится в безопасности, а защитник несколько раз в день общается со своим крестником.

Кстати говоря Зеленский собрал Ставку по Бахмуту: что предложили Залужный и Сырский

Знакомство было случайным

Волощенко напомнил, что семья, несмотря на постоянные обстрелы со стороны россиян, оставалась в Бахмуте. Он встретил семью случайно – из-за воронки на дороге от вражеского снаряда автомобиль с бойцами поехал на объезд. Тогда Волощенко увидел своего будущего крестника.

Мальчик повел защитника показать ему последствия обстрела квартиры. Семья все равно не спешила эвакуироваться, но "Стоун" дал родителям мальчика 2 дня на размышления.



Военный стал крестным Стаса / Фото из соцсетей защитника

Эвакуация на прорыв

Однако вернуться в семью удалось чуть позже, поскольку произошли непредвиденные обстоятельства. Эвакуировали семью на прорыв.

Защитники привлекли снайперов ССО, летчиков, стрелковый батальон, а также 2 танка. В результате из Бахмута вывезли всю семью: отца, маму, двоих детей и кота Маркиза.

Военный стал крестным

Волощенко рассказал, что нашел для семьи хорошую квартиру. Он общается с ребенком по 2 – 3 раза в день. Разговаривают по телефону и в соцсетях.

Защитник даже стал крестным мальчиком. Он уехал в Черновцы для этого.

"Теперь я его ангел-хранитель до конца", - рассказал военнослужащий.