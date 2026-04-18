Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов и отметил, что законопроект о штурмовых войсках уже прошел согласование в Кабмине и вскоре выйдет на рассмотрение Верховной Рады.

Почему стоит формализовать Штурмовые войска?

Как отметил Сазонов, во время наступательной на Юге украинским военным удалось не только остановить врага, но и сделать невероятное – уже освобождены 12 населенных пунктов и восстановлен контроль над территорией площадью более 480 квадратных километров.

"Но у каждого успеха есть свои объяснения. В начале февраля Главнокомандующий Александр Сырский заявил о важности наращивания беспилотной составляющей в штурмовых войсках. И тогда он заявил, что в штат отдельных штурмовых полков будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем. И именно это сочетание сейчас и дает результат. Очень хороший результат. Штурмовые подразделения, оснащены дронами, действуют как единая система: разведка, корректировка, точные удары и быстрый наземный маневр", – заявил он.

Сазонов добавил, что штурмовые подразделения, усиленные дронами, уже выполняют функции отдельного рода войск.

"Россияне продолжают использовать массированную пехоту, а мы отвечаем технологией. Это классический асимметричный ответ, который позволяет достигать продвижения при меньших потерях. По сути, такие подразделения уже выполняют функции отдельного рода войск. Действуют автономно, мобильно и без привязки к постоянным полосам обороны", отметил военный.

Сазонов также сообщил: по его информации, законопроект о штурмовых войсках уже прошел согласование в Кабмине и в ближайшее время выйдет на рассмотрение Верховной Рады.

"Еще в прошлом году главком Сырский инициировал, а президент поддержал юридически закрепить этот статус и создать отдельный род войск – Штурмовые войска. И круто, что недавно инициатива получила поддержку. Минобороны позавчера заявило о важности развития дроново-штурмовых подразделений и фактически подтвердило правильность именно этого подхода. По имеющейся информации, законопроект о штурмовых войсках уже прошел согласование в Кабмине и в ближайшее время выйдет на рассмотрение Верховной Рады. Президент и профильные депутаты отнеслись к нему одобрительно", – подчеркнул военный.

Сазонов отметил: несмотря на критику, Штурмовые войска показали успешный результат на фронте, и сейчас уже очевидно, что их формализация является необходимым шагом.

"После первых заявлений Сырского было немало критики. Теперь, когда результат на фронте очевиден: формализация Штурмовых войск – это необходимый шаг. Противник пытается копировать наш опыт. И хорошо, что мы первые и уже демонстрируем результат", – подчеркнул военный.