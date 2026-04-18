Про це повідомив військовий Кирило Сазонов і зазначив, що законопроєкт про штурмові війська вже пройшов погодження в Кабміні та невдовзі вийде на розгляд Верховної Ради.

Чому варто формалізувати Штурмові війська?

Як наголосив Сазонов, під час наступальної на Півдні українським військовим вдалося не лише зупинити ворога, а й зробити неймовірне – вже звільнено 12 населених пунктів і відновлено контроль над територією площею понад 480 квадратних кілометрів.

"Але у кожного успіху є свої пояснення. На початку лютого Головнокомандувач Олександр Сирський заявив про важливість нарощування безпілотної складової в штурмових військах. І тоді він заявив, що до штату окремих штурмових полків буде введено додаткові батальйони безпілотних систем. І саме це поєднання зараз і дає результат. Дуже хороший результат. Штурмові підрозділи, оснащені дронами, діють як єдина система: розвідка, коректування, точні удари та швидкий наземний маневр", – заявив він.

Сазонов додав, що штурмові підрозділи, посилені дронами, вже виконують функції окремого роду військ.

"Росіяни продовжують використовувати масовану піхоту, а ми відповідаємо технологією. Це класична асиметрична відповідь, яка дозволяє досягати просування при менших втратах. По суті, такі підрозділи вже виконують функції окремого роду військ. Діють автономно, мобільно та без прив’язки до постійних смуг оборони", – зазначив військовий.

Сазонов також повідомив: за його інформацією, законопроєкт про штурмові війська уже пройшов погодження в Кабміні та найближчим часом вийде на розгляд Верховної Ради.

"Ще минулого року головком Сирський ініціював, а президент підтримав юридично закріпити цей статус і створити окремий рід військ – Штурмові війська. І круто, що нещодавно ініціатива отримала підтримку. Міноборони позавчора заявило про важливість розвитку дроново-штурмових підрозділів і фактично підтвердило правильність саме цього підходу. За наявною інформацією, законопроєкт про штурмові війська уже пройшов погодження в Кабміні та найближчим часом вийде на розгляд Верховної Ради. Президент і профільні депутати поставилися до нього схвально", – підкреслив військовий.

Сазонов зауважив: попри критику, Штурмові війська показали успішний результат на фронті, і зараз вже очевидно, що їх формалізація є необхідним кроком.

"Після перших заяв Сирського було чимало критики. Тепер, коли результат на фронті очевидний: формалізація Штурмових військ – це необхідний крок. Противник намагається копіювати наш досвід. І добре, що ми перші та вже демонструємо результат", – наголосив військовий.