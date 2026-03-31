Ворог має намір прорватися з чотирьох напрямків. Військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов озвучив 24 Каналу думку, що штурми Краматорської агломерації зламають окупантів.
Що задумали окупанти?
Кирило Сазонов розповів, що найбільша кількість штурмів – це Покровськ, Мирноград. Покровськ пов'язаний з Гришиним, Мирноград – з Родинським. Також на Запорізькому напрямку, зокрема, у бік Гуляйполя. Також ворог штурмує Костянтинівку.
Однак перший пріоритет ворога – повністю захопити Донецьку область. Однак виконанню цього плану загарбникам найбільше заважає Краматорська агломерація. Вони хочуть оточити її за будь-яку ціну. Штурмувати дуже важко. Бої тривають постійно.
За останні пів року – рік я бачу плани піти з півдня, взяти Костянтинівку, Дружківку і вийти на Краматорськ. Зі сходу – йти з Сіверського напрямку на Слов’янськ. З півночі – прорватися від Дробишевого до Лимана. Перерізати трасу, яка вийде зі Слов’янська через Чугуїв, Ізюм на Харків. З заходу – прорватися з Покровська, йти на Добропілля, вийти на Краматорськ, Дружківку. Тобто з чотирьох напрямків відрізати, вибивати, зробити неможливою оборону. А в ідеалі – котел для ЗСУ на сході,
– пояснив військовий.
Однак росіянам вдалося трохи просунутися тільки зі сходу. Вони зрізали Сіверський виступ і потрохи просуваються у бік Слов’янська. Окупанти не могли взяти Костянтинівку з півдня. Вони застрягли у Дробишевому, у Лимані. Були плани швидко захопити Серебрянський ліс та вирватися на дорогу, але їм не вдалося. На Добропіллі вони просунулися, але їх було відрізано. Плани зламалися.
Тому зараз загарбники будуть пробиватися з цих напрямків. Вони дуже активно штурмують. Проте певні просування є лише з Сіверського напрямку. Краматорська агломерація не дає їм захопити Донецьку область. Найбільше місто там – це Краматорськ. За розмірами це навіть не Бахмут з Авдіївкою разом взяті.
Тих ресурсів, резервів, які були на Бахмуті, у ворога вже немає. Тому мені здається, що штурми Краматорської агломерації – це для них саме той шматок, який стане поперек горла та зламає їх,
– зазначив Сазонов.
Як плани росіян на фронті?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни у 2025 році планували захопити більшу частину Дніпропетровщини та Запоріжжя, повністю Донецьку й Луганську області, створити буферні зони на Сумщині й Харківщині та розгорнути наступ на півдні. Окупанти фактично не припиняли наступальних дій, і ця активність плавно перейшла у 2026 рік. Ворог щодня намагається атакувати позиції ЗСУ, але зазнає втрат і відступає, не досягаючи успіху.
У DeepState розібрали плани Росії на Покровському напрямку. Окупанти нарощують сили в Гришиному, роблячи спроби захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію. Українські захисники продовжують знищувати ворога на околицях та блокують його спроби закріпитися в населених пунктах.