Такое мнение 24 Каналу выразил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он предполагает, что оккупанты могут использовать флот в будущих боях за Мариуполь.
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Зачем россиянам в Мариуполе корабль
Как ранее сообщал Андрющенко, 20 августа в мариупольском порту пришвартовался российский военный корабль. Скорее всего, это был не корабль снабжения, а ракетный катер в сопровождении 4 вертолетов.
По мнению советника городского главы, важно рассматривать это событие в более широком контексте того, что происходит в городе прямо сейчас.
"Оккупанты продолжают готовить позиции вокруг Мариуполя. Например, отступившие от Урожайного подразделения оккупантов передислоцировали к северо-западу от города, в район поселка Никольское. Там эти подразделения начали готовить новую линию обороны", – рассказал Андрющенко.
Петр Андрющенко о текущей ситуации в Мариуполе: смотрите видео
Также украинские наблюдатели фиксируют большую активность армейской авиации в прифронтовых районах. Поэтому вполне возможно, что оккупанты стремятся усилить оборону города за счет размещения в его порту военных кораблей.
"Хотя это достаточно странное решение, учитывая, что вооруженные силы имеют на вооружении дальнобойные авиационные ракеты, которые можно скорректировать на корабль", – отметил чиновник.
Последние новости Мариуполя
- Неделю назад Вооруженные Силы поразили командный пункт оккупантов в селе Юрьевка. В результате атаки были ранены около 50 оккупантов, несколько из которых погибли в больнице.
- В то же время захватчики проводят странную политику: несмотря на превращение Мариуполя в военную базу и сооружение укреплений на его окрестностях, Россия делает вид, что в разрушенный город "возвращается жизнь". Правда, вместо жизни в город планируют завезти 300 тысяч граждан страны-агрессорки, чтобы изменить его этнический состав.
- Для формирования картинки "живого города" Россия усиленно строит в нем новое жилье низкого качества, которое выдает "элитное". Финансирование этих проектов идет напрямую из госбюджета России, поэтому вполне вероятно, что деньги на строительство могут разворовывать.