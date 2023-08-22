Такое мнение 24 Каналу выразил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он предполагает, что оккупанты могут использовать флот в будущих боях за Мариуполь.

Смотрите также Каждый день будут травмировать детей: стены школы в Мариуполе "украсили" цитатами Путина

Зачем россиянам в Мариуполе корабль

Как ранее сообщал Андрющенко, 20 августа в мариупольском порту пришвартовался российский военный корабль. Скорее всего, это был не корабль снабжения, а ракетный катер в сопровождении 4 вертолетов.

По мнению советника городского главы, важно рассматривать это событие в более широком контексте того, что происходит в городе прямо сейчас.

"Оккупанты продолжают готовить позиции вокруг Мариуполя. Например, отступившие от Урожайного подразделения оккупантов передислоцировали к северо-западу от города, в район поселка Никольское. Там эти подразделения начали готовить новую линию обороны", – рассказал Андрющенко.

Петр Андрющенко о текущей ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Также украинские наблюдатели фиксируют большую активность армейской авиации в прифронтовых районах. Поэтому вполне возможно, что оккупанты стремятся усилить оборону города за счет размещения в его порту военных кораблей.

"Хотя это достаточно странное решение, учитывая, что вооруженные силы имеют на вооружении дальнобойные авиационные ракеты, которые можно скорректировать на корабль", – отметил чиновник.

Последние новости Мариуполя