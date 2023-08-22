Таку думку 24 Каналу висловив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він припускає, що окупанти можуть використовувати флот у майбутніх боях за Маріуполь.
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Навіщо росіянам у Маріуполі корабель
Як раніше повідомляв Андрющенко, 20 серпня в маріупольському порті пришвартувався російський військовий корабель. Найімовірніше, це був не корабель забезпечення, а ракетний катер, який супроводжувало 4 гелікоптери.
На думку радника міського голови, важливо розглядати цю подію в ширшому контексті того, що відбувається у місті просто зараз.
"Окупанти продовжують готувати позиції навколо Маріуполя. Наприклад, підрозділи окупантів, що відступили від Урожайного, передислокували на північний Захід від міста, в район селища Нікольське. Там ці підрозділи почали готувати нову лінію оборони", – розповів Андрющенко.
Петро Андрющенко про поточну ситуацію в Маріуполі: дивіться відео
Також українські спостерігачі фіксують велику активність армійської авіації в прифронтових районах. Тому цілком можливо, що окупанти прагнуть посилити оборону міста за рахунок розміщення в його порті військових кораблів.
"Хоча це достатньо дивне рішення, враховуючи, що Збройні Сили мають на озброєнні далекобійні авіаційні ракети, які можна скоригувати на корабель", – зазначив посадовець.
Останні новини Маріуполя
- Тиждень тому Збройні Сили вразили командний пункт окупантів у селі Юр'ївка. Внаслідок атаки було поранено близько 50 окупантів, кільканадцять з яких загинуло у лікарні.
- Водночас загарбники провадять дивну політику: попри перетворення Маріуполя на військову базу та спорудження укріплень на його околицях, Росія вдає, що до поруйнованого міста "повертається життя". Щоправда, замість життя в місто планують завезти 300 тисяч громадян країни-агресорки, для того, щоб змінити його етнічний склад.
- Для формування картинки "живого міста" Росія посилено будує у ньому нове житло низької якості, яке видає за "елітне". Фінансування цих проєктів іде напряму з держбюджету Росії, тож цілком імовірно, що гроші з будівництва можуть розкрадати.