Таку думку 24 Каналу висловив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він припускає, що окупанти можуть використовувати флот у майбутніх боях за Маріуполь.

Дивіться також Щодня травмуватимуть дітей: стіни школи у Маріуполі "прикрасили" цитатами Путіна

Навіщо росіянам у Маріуполі корабель

Як раніше повідомляв Андрющенко, 20 серпня в маріупольському порті пришвартувався російський військовий корабель. Найімовірніше, це був не корабель забезпечення, а ракетний катер, який супроводжувало 4 гелікоптери.

На думку радника міського голови, важливо розглядати цю подію в ширшому контексті того, що відбувається у місті просто зараз.

"Окупанти продовжують готувати позиції навколо Маріуполя. Наприклад, підрозділи окупантів, що відступили від Урожайного, передислокували на північний Захід від міста, в район селища Нікольське. Там ці підрозділи почали готувати нову лінію оборони", – розповів Андрющенко.

Петро Андрющенко про поточну ситуацію в Маріуполі: дивіться відео

Також українські спостерігачі фіксують велику активність армійської авіації в прифронтових районах. Тому цілком можливо, що окупанти прагнуть посилити оборону міста за рахунок розміщення в його порті військових кораблів.

"Хоча це достатньо дивне рішення, враховуючи, що Збройні Сили мають на озброєнні далекобійні авіаційні ракети, які можна скоригувати на корабель", – зазначив посадовець.

Останні новини Маріуполя