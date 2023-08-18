Власне, на фасаді нововідкритої школи з'явився малюнок на освітню тематику. А знизу можна побачити цитату людини, через яку вбили тисячі маріупольців.
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Замість письменників – цитата терориста
На цьому наголосили у Маріупольській міській раді.
У нововідкритій школі в окупованому місті на стінах розписали цитати не видатних вчених чи письменників, а президента країни-терориста Путіна. Того, за чиїм наказом вбивали Маріуполь, хто приніс в наш дім війну,
– наголошують у пості.
Стіни школи у Маріуполі розписали цитатами Путіна / Фото Маріупольська міська рада
У міській раді підкреслюють, що такого роду розписи – насаджування культу, а також русифікація міста. Варто зауважити, що цитата на стіні школи – не єдине, пов'язане з Путіним. Відомо, що перед тим діти отримували зошити з його цитатами.
"Залишилося лише заставляти дітей вивчати ці безглузді цитати, як в СРСР хором вчили вислови Леніна", – підсумували у дописі.
У міськраді підкреслили, що це знущання з дитячої психіки. І що саме так "виглядає каліцтво російською пропагандою".
Скільки маріупольців убили росіяни
- Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін 24 Каналу розповів про воєнні злочини, скоєні Росією. За його словами, країна-агресорка намагається приховати реальну кількість жертв.
- Слід розуміти, що точної цифри ніхто не знає. Торік міський голова Маріуполя говорив, що йдеться про 22 тисячі мешканців, убитих росіянами. Втім, цей підрахунок вели лише до середини березня 2022 року.
- Натомість різні оцінки свідчать про те, що у місті могло загинути близько 100 тисяч людей. І цю цифру, як би вона не жахала, можуть обґрунтувати.
- Для цього Забавін навів у приклад ракетні удари по Умані або Дніпру. Під час них загинуло 23 та 46 людей відповідно. Росіяни, коли атакували Маріуполь, влучили у понад тисячу подібних будинків. І тоді не було жодних можливостей рятувати тих, хто потрапив під завали.