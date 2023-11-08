Военный обратился к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека по поводу вероятного нарушения его права на свободу вероисповедания, информирует 24 Канал. Как отметил Дмитрий Лубинец, заявитель является верующим Международного общества сознания Кришны и придерживается принципа "ахимсы".

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"После зачисления на службу было недоразумение на почве религиозных убеждений, ведь служба не разрешала привычный режим разрешенного религией питания и выполнения религиозных обрядов", – рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Что такое "ахимса" "Ахимса" – нравственный принцип ненасильства в некоторых индийских религиозных учениях. Его требование – не причинять боли и зла, не убивать живых существ. Те, кто придерживается "ахимсы", обычно отказываются от употребления мяса и рыбы, охоты и рыбалки. Также не носят мех и кожу, а еще не посещают развлечения с животными.

Военнослужащий ничего не ел и не пил несколько дней, ведь не мог употреблять пищу, которая разрешена в соответствии с вероисповеданием. По словам омбудсмена, после очередной голодовки верующий сообщил, что не может заступить на дежурство, ведь он голоден и не в силах.

Это стало основанием для возбуждения в отношении него уголовного производства и применения меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время он находится в СИЗО,

– отметил Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека добавил, что 8 ноября его представители будут на судебных заседаниях по этому делу. Они пройдут в Апелляционном суде Ивано-Франковска. Также он подчеркнул, что дело о вероятном нарушении права на вероисповедание находится на его контроле.

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