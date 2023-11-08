Військовий звернувся до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо ймовірного порушення його права на свободу віросповідання, інформує 24 Канал. Як зазначив Дмитро Лубінець, заявник є вірянином Міжнародного товариства свідомості Крішни й дотримується принципу "ахімси".

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"Після зарахування на службу мав непорозуміння на ґрунті релігійних переконань, адже служба не дозволяла звичний режим дозволеного релігією харчування та виконання релігійних обрядів", – розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Що таке "ахімса" "Ахімса" – етичний принцип ненасильництва в деяких індійських релігійних ученнях. Його вимога – не завдавати болю та зла, не вбивати живих істот. Ті, хто дотримується "ахімси", зазвичай відмовляються від вживання м'яса та риби, полювання та риболовлі. Також не носять хутро та шкіру, а ще не відвідують розваги з тваринами.

Військовослужбовець нічого не їв та не пив по кілька днів, адже не міг вживати їжу, яка дозволена відповідно до віросповідання. За словами омбудсмена, після чергового голодування вірянин повідомив, що не може заступити на чергування, адже він голодний та не має сил.

Це стало підставою для порушення щодо нього кримінального провадження та застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нині він перебуває в СІЗО,

– зазначив Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини додав, що 8 листопада його представники будуть на судових засіданнях у цій справі. Вони відбудуться в Апеляційному суді Івано-Франківська. Також він наголосив, що справа щодо ймовірного порушення права на віросповідання перебуває на його контролі.

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