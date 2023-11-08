У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що позитивний результат можна отримати вже на етапі перегляду у досудовому порядку, інформує 24 Канал. Тому там рекомендують почати саме з цього варіанту.

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Для цього треба:

Написати скаргу/заяву, що військовий не погоджується з висновками військово-лікарської комісії з проханням, аби вказане рішення переглянула вища ВЛК.

Долучити до скарги/заяви усі відповідні медичні документи та копію попереднього рішення військово-лікарської комісії. А ще – копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК,

– наголосили в Міністерстві охорони здоров'я.

За результатом розгляду військово-лікарська комісія переглядає оскаржувану постанову або може направити військового на повторний (контрольний) медогляд.

Згодом позивачу нададуть новий висновок про його стан здоров'я. Його й братимуть до уваги. Якщо випадки спірні та складні, то право на остаточне рішення залишається за ЦВЛК – Центральною військово-лікарською комісією.

Якщо врешті-решт оскарження в досудовому варіанті не дало позитивний результат – військовослужбовець може звернутися до суду.

"Суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, адже це не входить в його компетенцію. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК", – зазначили в МОЗ.

Окрім того, суд може зобов'язати провести повторний медогляд та дообстеження військового, якщо відповідна військово-лікарська комісія відмовилася це робити.

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