Военный мини-переворот в России завершился частичным успехом

Полковник Михаил Михайлович Ходаренок, экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления главного оперативного управления Генштаба ВС России, опубликовал 3 февраля (!) 2022 года в "НВО" пророческую статью "Прогнозы кровожадных политологов". Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Собственное мнение дорого обошлось полковнику

По существу, это была аналитическая записка Генштаба вооруженных сил России, публично направленная самому кровожадному политологу.

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Завершалась она по-военному четкой и предметной рекомендацией адресату:

"Вооруженный конфликт с Украиной в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше забыть. И с целью предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать".

Вольнодумство дорого обошлось отважному полковнику. На весь срок так называемой "спецоперации" кровожадные политологи приговорили его к заключению в скабеевском шапито.

Но и в этом узилище скорби Ходоренок остался верен себе и выбрал роль бравого полковника Швейка при дубоватой подпоручице. Умудряясь при этом время от времени передавать городу и миру важные сигналы руководства Генштаба ВС России через голову кровожадного политолога.

Успешный мини-переворот

Сеанс связи, на который полковник вышел 26 января, был первым после "недо-ночи длинных ножей" с 10 по 11 января. 89 лет назад руководство рейхсвера потребовало от Гитлера избавить их от нападок и претензий Эрнста Рёма и его ЧВК СА. С аналогичными требованиями по отношению к российскому "Рёму" (Евгению Пригожину) к Владимиру Путину обратились генералы Шойгу и Герасимов, которые уже приписаны Пригожиным к касте опущенных.

Фактически, это был военный мини-переворот, завершившийся частичным успехом. Ставленник Пригожина Суровикин был отстранен, а Герасимов вернулся к руководству армией.

Наш "Рём" не получил пока от фюрера пистолет с одним патроном, но потерпел серьезное аппаратное поражение. Так же, как и сам кровожадный политолог. Первое за свои 23 года у власти. Генералы же ощутили некую новую субъектность.

Но вернемся к нашему герою. Встревоженная подпоручица начала на днях разговор о "Панцирях" на крышах зданий в Москве. Ходоренок отвечал ей, как и положено по уставу – с лихостью и придурковатостью – но неожиданно вернул английские слова "Storm Shadow".

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Я впервые услышал их полтора месяца назад на "часе правительства" в британской Палате общин. Член парламента от консервативной партии Борис Джонсон спросил министра обороны Бена Уоллеса: "Есть ли в Великобритании эффективное оружие, которое могло бы помочь Украине защитить свои города от террористических атак России?"

"Да, – ответил министр, – у нас есть крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые позволили бы Украине наносить ответные удары вглубь российской территории, как по аэродромам противника, так и по другим целям. Если варварские атаки россиян будут продолжаться, мы рассмотрим вопрос о передаче этих ракет нашим украинским союзникам".

Варварские атаки продолжаются, поэтому появились сообщения о том, что англичане работают вместе с поляками над оснащением ракетами Storm Shadow советских самолетов, которые Польша давно планирует передать Украине. Сигнал Ходаренка означает, что Генштаб ВС России рассматривает такую перспективу серьезно и хотел бы вынести обсуждение в публичную плоскость.

Как спасти тысячи жизней

В рамках этого академического обсуждения выдвигаю следующую гуманитарную инициативу, которая позволит спасти десятки тысяч жизней украинцев и россиян.

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Великобритания и Польша сообщают городу и миру, что они решили предоставить Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Продолжающаяся на глазах всего мира трагедия украинских городов не позволяет им ждать процедуры формального одобрения всеми странами НАТО. Они готовы предоставить ракеты в кратчайшие сроки, но предварительно предлагают международным посредникам (Эрдогану, Папе Франциску?) срочно достичь понимания между сторонами о взаимном отказе от воздушных атак по городам друг друга.

Если же посредники не добьются успеха, ракеты будут переданы Украине немедленно после первой же новой российской атаки по украинским городам.