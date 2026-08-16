Командир 1-го ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов рассказал 24 Каналу о ключевых целях войны и о том, какие шаги позволят Украине их достичь. Также он высказал предположение о планах противника на южном направлении.

Россияне сосредоточили мощные силы на этом направлении

Филатов отметил, что для Украины основным и стратегическим является южное направление, а именно – деоккупация Крыма.

Деоккупировав Крым, мы разрушим всю ту пропагандистскую надстройку, которая создана вокруг этой войны, и тогда она утратит смысл. История об освобождении Донбасса – это скорее отвлекающий маневр противника, который пытается сконцентрировать силы и средства Сил обороны Украины на защите Донецкой области, а не на завершении войны,

– пояснил он.

Противник, по словам командира 1 ОШП, на протяжении всей войны ставит украинцев перед выбором: мы либо защищаем свою территорию, либо ищем решение по завершению войны. По его мнению, эти меры должны осуществляться параллельно.

Для этого, по его мнению, было предпринято ряд шагов предыдущим главнокомандующим Александром Сырским, который осуществил множество постепенных реформ в Вооруженных Силах. В частности, была введена корпусная система, на которую возлагались основные усилия по ведению обороны, и были сформированы определенные резервы в виде десантно-штурмовых группировок, штурмовых подразделений, которые, к сожалению, еще не завершили свое структурное строительство и не объединены в единый централизованный орган.

"Для нас стратегической целью является ведение наступления на южном направлении. Также крайне важен выход к Азовскому морю, блокада сухопутного сообщения с Крымом. Именно это станет решающим фактором в завершении войны", – отметил он.

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В то же время Крым для России имеет сакральное значение, и для его защиты от возможного наступления Сил обороны оккупанты сосредоточили на полуострове и вокруг него мощные силы.

"Речь идет о группировке "Днепр", которая является крупнейшей десантной группировкой России. Его держат там именно для того, чтобы в случае проведения каких-либо наступательных действий, прорывов, оккупантам можно было очень быстро перебросить резервы", – пояснил "Перун".

Каковы дальнейшие планы врага на юге?

Если Силы обороны Украины где-то ослабнут, то именно эта российская группировка, по его мнению, будет осуществлять следующий шаг, который противник не афиширует, но который точно будет – наступление в направлении Одессы.

Россияне, вероятно, не будут продвигаться в сторону самой Одессы. Скорее всего, враг возьмет город в окружение и выйдет к Приднестровью. Такие риски существуют, и они высоки. Об этом свидетельствует и характер подразделений, стоящих на соответствующем участке, и личность командира группировки "Днепр" (Михаила Теплинского – 24 Канал), который пользуется большим авторитетом. По первому же призыву ему предоставляют пополнение, средства, и группировка комплектуется немного по другим принципам,

– отметил Дмитрий Филатов.

Поэтому, по его мнению, как бы противник ни пытался скрыть свою основную цель, те силы и средства, которые сконцентрированы на южном направлении, демонстрируют обратное. Это самое стратегически важное направление для России и самое важное. Командир 1 ОШП уверен, что на этом противник, к сожалению, не планирует завершить войну.