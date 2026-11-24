Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби покинул "Рамштайн" из-за ударов ВСУ по территории России. Офицер ВСУ Андрей Ткачук заявил, что после этого ухода партнеры наконец-то начали принимать совместные решения.

Украина имеет полное право наносить удары по активам и военному потенциалу государства-агрессора в любом месте и любыми доступными средствами. Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Андрей Ткачук. По его словам, Россия ведет циничную войну без каких-либо правил, поэтому любые упреки относительно ограничений для украинской армии абсолютно неуместны.

Конструктивный диалог после демарша представителя Пентагона

Военный обратил внимание на то, что демарш заместителя министра обороны США на самом деле лишь способствовал конструктивному диалогу между союзниками.

Как только он ушел, работа пошла нормально. Начали принимать какие-то решения, все нашли общий язык и спокойно сидели и работали. Знаешь, дети поиграли, вышли, взрослые сели за работу,

– подчеркнул эксперт.

Ткачук добавил, что Кремль на следующий год заложил рекордные 205 миллиардов долларов на сектор безопасности и обороны, существенно урезав расходы на медицину, ЖКХ и социальные программы. Если в этом году прямые потери Москвы достигают около 150 миллиардов долларов, то в следующем году убытки врага будут еще более масштабными.

Андрей Ткачук о демарше заместителя министра обороны США Элбриджа Колби: видео

Асимметричные ответы на ракетные угрозы

По словам офицера, главной задачей Украины является последовательное разрушение военного потенциала противника с помощью асимметричных решений. В частности, речь идет об уничтожении и блокировании судов теневого флота РФ, а также ликвидации ракетного вооружения противника еще до его боевого запуска.

Баллистика – сбивать не можем, американцы не дают ракет. Ладно, будем уничтожать баллистические установки. По данным Минобороны, 16 таких установок были уничтожены или повреждены на территории России. Нанесем удар и по их способностям что-либо производить. Мы находим варианты и ищем, как сегодня заставить врага столкнуться с серьезными проблемами и ломать голову,

– подытожил Андрей Ткачук.

Ранее заместитель главы Пентагона Элбридж Колби раскритиковал удары Украины по территории России и покинул заседание контактной группы еще до закрытого доклада министра обороны.