Произошло технологическое чудо, – в бригаде "Ахиллес" раскрыли, что изменило ситуацию на фронте

Ситуация на фронте сейчас значительно лучше для Украины, чем была еще 8 месяцев назад. Силы обороны получили дополнительные возможности, и у оккупантов теперь значительно больше проблем.

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что еще 8 месяцев назад ситуация на поле боя была крайне сложной. По состоянию на сейчас можно говорить об определенном "технологическом чуде". Силы обороны получили те возможности, которые делают крайне больно россиянам.

Что изменилось за последние месяцы?

По словам Федоренко, последовательное развитие всех проектов с начала полномасштабной войны привело к тому, что сейчас Украина получила дополнительное финансирование и различные важные партнерства, которые дают возможность получать качественные беспилотники по относительно дешевой цене.

Дополнительно у нас выросла "рука влияния", по которой мы можем доставать своими огневыми средствами. За последние 8 месяцев Россия получила беспрецедентное количество ударов украинскими беспилотниками, что создает проблемы российскому ВПК и экономике в целом,

– отметил Федоренко.

Не менее важно, что сейчас Силы обороны имеют возможность бить по логистике врага на оперативном уровне. Речь идет о расстоянии от 70 до 150 – 200 километров от линии соприкосновения.

Обратите внимание! Российские военные блогеры обеспокоены тем, что украинские военные имеют возможность работать дронами аж в Мариуполе. Это примерно 160 километров от линии фронта.

50 тысяч пораженных оккупантов за месяц – это реально

Как отметил Федоренко, потери России на войне превышают пополнение уже 5 месяц подряд. Параллельно Силы беспилотных систем усиленно развиваются. Если каждый боевой экипаж будет в среднем выбивать по 10 оккупантов уничтоженными или тяжелоранеными за месяц, то Силы обороны выйдут на цифры в 50+ тысяч.

Если говорить о результативности флагманской бригады "Птицы Мадьяра", то у них на один экипаж приходится 30 россиян в месяц. Бригада "Ахиллес" обеспечивает 15,5 оккупанта в месяц на экипаж. Мы существенно перевыполняем нормы. У нас Силы беспилотных систем составляют 2,5% от всего войска. Мы обеспечиваем 35% пораженных целей на поле боя. В конце концов чем больше у нас технологий – тем меньше будет оккупантов,

– отметил военный.

Сейчас ситуация на поле боя свидетельствует о том, что россиянам не удается реализовать свои задачи. Кроме этого, выйти на административные границы Донецкой области в течение этого лета – невозможно.

Доблесть украинского солдата на 5 году войны находится на высоком уровне. Война – очень сложная вещь. И психологически, и физически. Украинский солдат ежедневно совершает подвиг на поле боя при поддержке своего народа,

– подчеркнул Федоренко.